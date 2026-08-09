المرة الأولى.. «محاربات الصحراء» يخطفن بطاقة المونديال

حجز المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم للسيدات مقعدًا بنهائيات كأس العالم 2027 في البرازيل، للمرة الأولى، بعد أن قلب تأخره بهدفٍ إلى فوزٍ 2ـ1 أمام كوت ديفوار في المباراة الأولى ضمن الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية على ملعب مولاي رشيد بالدار البيضاء في المغرب.

وأسهم هدفا إيناس خيري، وأميرة ولد برهام خلال الشوط الثاني في قلب النتيجة بعد التأخر بهدف إينيس كونان، ليكون الرد المثالي على خيبة الأمل التي تعرَّض لها المنتخب في ربع نهائي العام الماضي عندما خسر أمام غانا بركلات الترجيح عقب التعادل السلبي.

وتتأهل المنتخبات الأربعة التي تصعد إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية تلقائيًّا إلى مونديال البرازيل، فيما يملك اثنان آخران من الخاسرين في دور الثمانية الفرصة للتأهل، لكنْ عبر طريقٍ طويلٍ، يبدأ أولًا بمبارياتٍ فاصلةٍ في بطولة الأمم، 13 أغسطس، ثم ملحقين عالميين منفصلين، نوفمبر وفبراير المقبلين.

ودخل المنتخب الإيفواري المباراة بوصفه واحدًا من أخطر التشكيلات الهجومية في البطولة بعد تسجيله ثمانية أهدافٍ في دور المجموعات، بينما وصلت الجزائر بأحد أقوى الخطوط الدفاعية.

وبعد بدايةٍ متوازنةٍ من المنتخبين، افتتحت إينيس التسجيل لكوت ديفوار في الدقيقة 30، لكنَّ الزخم تغيَّر بشكلٍ كبيرٍ قبل نهاية الشوط الأول عندما حصلت المهاجمة الإيفوارية نصيرة ويدراوجو على بطاقة حمراء في الدقيقة 41 إثر تدخُّلٍ خطيرٍ بحذائها في وجه الحارسة الجزائرية كلوي نغازي.

وللاستفادة من النقص العددي في صفوف المنافس، أجرى المدرب الفرنسي الجزائري فريد بن ستيتي تغييراتٍ على تشكيلته بإدخال إكرام جبابي، وإيناس خيري لزيادة الزخم الهجومي.

ونجحت خيري بإدراك التعادل في الدقيقة 58، لكنَّ سيدات كوت ديفوار حصلن على ركلة جزاءٍ بعد أربع دقائق، كانت كفيلةً باستعادة الفارق إلا أن ريبيكا إيلاه فشلت في ترجمتها إلى هدفٍ حيث ارتطمت كرتها بالقائم، ما قلب موازين المباراة لصالح «محاربات الصحراء» مرةً أخرى.



وبعد دقيقتين فقط، قدَّمت مارين دافور تمريرةً متقنةً إلى أميرة ولد برهام التي أنهت الكرة في الشباك «64»، لتُكمل عودة الجزائر، وتمنحها التقدم للمرة الأولى.

وفي الدقائق المتبقية من المباراة حاولت سيدات المنتخب، الملقَّب بـ «الأفيال»، إدراك التعادل، لكنْ دون جدوى بفضل يقظة الحارسة نغازي.

وما زالت كوت ديفوار تملك الفرصة للتأهل إلى المونديال، إذ تواجه، الخميس، الخاسر من مباراة دور الثمانية بين غانا ومالاوي، المقرَّرة الأحد، على بطاقة التأهل إلى الملحق العالمي الذي يوفر ثلاثَ مقاعدَ إضافيةً في النهائيات.