ميسي يغيب عن ميامي ويطير إلى الأرجنتين

وصل ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، إلى الأرجنتين، لتوديع والده ووكيل أعماله خورخي ميسي، سنده الثابت طوال الأعوام الصعبة التي عاشها النجم العالمي خلال مراهقته في برشلونة، وذلك قبل مراسم الوداع المقررة، الأحد.

وتوفي والد النجم المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات، السبت، عن عمر ناهز 68 عامًا، في إحدى مصحات مدينة روزاريو. ولم يُعلن عن سبب الوفاة بعد.

ووصل النجم الأرجنتيني على متن طائرة خاصة قادمة من أمريكا، برفقة أنتونيلا روكوزو، زوجته، وأطفالهما، وكان معظمهم يرتدي اللون الأسود، حسبما نقله موفد وكالة «فرانس برس» في المطار.

وبعد هبوط الطائرة عند الـ 20:40 بالتوقيت الأرجنتيني، وفقًا لسلطات المطار، استقل ميسي سيارة فان رافقتها سيارات للشرطة.

ومن المقرر أن تُنظم مراسم جنازة خورخي ميسي، الأحد، في إطار عائلي خاص في بلدة بيريس المجاورة لمسقط رأسه روزاريو، شمال بوينس أيرس، بحضور ليونيل وأفراد عائلته، وفق ما علمته «فرانس برس» من مصادر رسمية محلية.

وكان الاتحاد الأرجنتيني للعبة، ونادي برشلونة الذي استقبل ميسي عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، من أوائل الجهات التي تقدمت بالتعازي.

وقال النادي الكاتالوني في بيان صحافي :«يشكر نادي برشلونة خورخي ميسي على التزامه تجاه نادينا، وعلى ثقته بنا خلال بدايات ومسيرة ابنه ليو الكروية في أعوامها الزاهرة».

وفي إنتر ميامي الأمريكي حيث يلعب ميسي منذ 2023، خاض زملاؤه مباراة مونتيري صباح الأحد، التي تغيب عنها الأسطورة الأرجنتينية، وهم يضعون شارات سوداء.

وكان خورخي ميسي شخصية محورية طوال مسيرة ابنه، إذ كان مدربه الأول، والأب الذي ترك كل شيء لمرافقته إلى إسبانيا، ثم الوكيل الذي تفاوض باسمه على عقود ضخمة.

عمل خورخي في قطاع الصناعات المعدنية في روزاريو، الواقعة على بعد 340 كم شمال بوينس أيرس، وكان يشرف على فرق الفئات العمرية في نادي جراندولي المحلي، وهو من منح قائد الأرجنتين المستقبلي فرصته الأولى للعب عندما كان في الرابعة من عمره على ملاعب الأحياء الترابية التي اعتاد الأطفال الأرجنتينيون اللعب فيها.

تغيّرت حياته بالكامل عام 2000 عندما دعا برشلونة الموهبة الصاعدة، التي كانت تبلغ 13 عامًا آنذاك، إلى الانتقال إلى كاتالونيا لمتابعة العلاج من نقص هرمون النمو، بالتزامن مع اللعب في فرق الناشئين بالنادي.

عندها ترك خورخي وظيفته المستقرة في الأرجنتين وزوجته وأطفاله الثلاثة الآخرين، وانتقل إلى إسبانيا مع ليونيل.

وفي ما بعد، أبرم خورخي أول عقد لابنه مع برشلونة، ليصبح وكيل أعماله وممثله الوحيد، أولًا في برشلونة، ثم في باريس سان جيرمان الفرنسي، وميامي الأمريكي.

ولم تخل حياة والد الأسطورة الأرجنتينية من الجدل، ففي 2013، اتهمت السلطات الإسبانية الأب والابن باستخدام شبكة من الشركات في بريطانيا وسويسرا وبليز وأوروجواي، خلال الفترة بين 2007 و2009، لتحصيل عائدات حقوق صورة لاعب كرة القدم، والتهرب من دفع الضرائب في إسبانيا.

وأُغلقت القضية 2017 بعد فرض غرامات بلغت ملايين الدولارات.

وفي 2019، واجه خورخي وليونيل، إلى جانب مؤسسة ليونيل ميسي، اتهامات جديدة في إسبانيا تتعلق بجرائم ضريبية مزعومة والاحتيال وغسل الأموال.

وأُسقطت هذه القضية الثانية 2021.