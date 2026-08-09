فريدة: بيئة الاتحاد أفضل من الأهلي

بعد ثلاثة مواسم قضتها بقميص فريق الأهلي الأول لكرة القدم للسيدات، اختارت فريدة حنفي خوض تحدٍ جديد في مسيرتها، بالانتقال إلى غريمه الاتحاد في يوليو الماضي، بعقد ينتهي في 2029.

وبدأت فريدة «20 عامًا» مسيرتها مع نادي الشباب، ثم انتقلت إلى صفوف الأهلي في صيف 2023، وحققت معه لقب كأس الاتحاد السعودي مرتين، كما أسهمت في حصوله على وصافة الدوري الممتاز ثلاث مرات على التوالي، آخرها الموسم الماضي.

وعلى الصعيد الدولي، ارتدت فريدة قميص المنتخب السعودي في ثماني مباريات، وكانت البداية أمام هونج كونج، 8 أبريل 2025.

وفي هذا الحوار، تتحدث المدافعة فريدة حنفي عن أسباب انتقالها إلى الاتحاد، واستقبال جماهير النادي لها، وأهدافها مع الفريق، كما تكشف عن رؤيتها لتطور الدوري السعودي الممتاز للسيدات، وتجربتها مع المنتخب السعودي، واللاعبة الأكثر تأثيرًا في مسيرتها، إلى جانب طموحها في الاحتراف الخارجي مستقبلًا.

01

قبل نحو شهر ، انتقلتِ من الأهلي إلى غريمه الاتحاد.. ما السر؟

بعد ثلاثة مواسم مع الأهلي، شعرت أن الوقت حان لخوض تجربة جديدة. كنت أحتاج إلى خطوة مختلفة تساعدني على تطوير نفسي والانتقال إلى مرحلة جديدة في مسيرتي. أنا ممتنة جدًا للأهلي على كل ما عشته وحققته معه، وعلى الفرصة التي منحني إياها، لكن شعرت أن الوقت أصبح مناسبًا للتغيير. وكان الاتحاد مناسبًا لي من جميع النواحي، سواء على المستوى الاحترافي أو الشخصي، رأيت نفسي داخل هذا الفريق، وأعجبني المشروع الذي يعمل عليه النادي، خاصة أنه يجمع بين المنافسة على البطولات، وتطوير اللاعبات السعوديات، وتقديم كرة قدم بمستوى عالٍ.

02

كيف كانت ردود الفعل بعد إعلان انتقالك من الأهلي إلى الاتحاد؟

الأشخاص المقربون مني كانوا سعداء جدًا من أجلي، وشجعوني على هذه الخطوة، خاصة أنهم كانوا يعرفون ظروفي وما كنت أبحث عنه في المرحلة المقبلة، أما جماهير الاتحاد فكانوا أكثر من رائعين معي. رحبوا بي بشكل جميل جدًا واستقبلوني بكل حب، ومنذ اللحظة الأولى شعرت بأنني مرحب بي بينهم.

03

ما أبرز الأهداف التي وضعتها لنفسك مع الاتحاد الموسم الجاري؟

هدفي أن أكون أفضل نسخة من نفسي، وأن أطور نفسي أكثر كلاعبة وكشخص، وأن أصل إلى مستوى أعلى من جميع النواحي.

وبالتأكيد، تحقيق البطولات مع الفريق هو أحد أهم أهدافي. أعرف أن الاتحاد يمتلك القدرة على تحقيق أشياء كبيرة والمنافسة على أعلى مستوى، وهذا ما أريد أن أكون جزءًا منه.

أريد أن أكون ضمن مشروع ناجح يركز على الفوز وتحقيق البطولات، وفي الوقت نفسه يهتم بتطوير اللاعبات.

04

كيف وجدتِ الأجواء داخل الفريق منذ انضمامك؟

الأجواء جميلة جدًا. الجميع لديه رغبة حقيقية في العمل والاجتهاد وتطوير الفريق. الجهاز الفني يعرف إمكاناتي، وهذا أمر يعجبني، لأنهم يدفعونني دائمًا لأكون أفضل وأن أصل إلى أقصى إمكاناتي، وكل شخص تعاملت معه حتى الآن كان لطيفًا ومتعاونًا جدًا. كذلك اللاعبات رحبن بي منذ البداية وجعلنني أشعر بأنني جزء من الفريق بسرعة، وأعتقد أنني تأقلمت واندمجت بشكل سريع.

05

ما الذي يمكن أن تضيفه فريدة حنفي إلى خط دفاع الاتحاد؟

أعتقد أنني أستطيع أن أضيف الثقة والاعتمادية والطموح والرغبة الكبيرة في الفوز، أطمح لأن أكون من اللاعبات اللاتي يعتمد عليهن الفريق، وأن أكون ركيزة أساسية في خط الدفاع، وأن أقدم كل ما لدي للفريق في كل مباراة وكل لحظة.

06

كيف تقيّمين تطور الدوري السعودي الممتاز للسيدات خلال الأعوام الأخيرة؟

الدوري يتطور بسرعة كبيرة، وفي كل موسم أراه أكثر تنافسية، اللاعبات السعوديات والمحترفات الأجنبيات يتطورن مع كل موسم، والمستوى بشكل عام يرتفع، والدوري ليس سهلًا على الإطلاق، بالتأكيد ما زال أمامنا طريق طويل، خاصة للفرق التي ربما لا تحصل على الدعم نفسه الذي تحصل عليه الأندية الأكبر، لكن خطوة بخطوة، وإن شاء الله سيصل الدوري إلى مستوى عالمي، وأنا متحمسة جدًا لرؤية إلى أين يمكن أن يصل الدوري خلال الأعوام المقبلة.

07

ما أبرز الفوارق التي لمستِيها بين تجربتك السابقة مع الأهلي والحالية في الاتحاد؟

ما زال من المبكر أن أتحدث عن جميع الفروقات، لكن أول شيء لاحظته هو أن الأمور هنا منظمة بشكل كبير، وراحة اللاعبة تعد أولوية، في الوقت نفسه، البيئة جادة جدًا، وكل شخص يسعى إلى تقديم أفضل ما لديه، والتطور، ورفع سقف طموحه، وهذا الأمر يناسبني كثيرًا، لأنني بطبيعتي أحب التطور ورفع معاييري باستمرار.

08

ماذا يمثل لكِ ارتداء قميص المنتخب السعودي؟

تمثيل السعودية هو أكبر شرف في مسيرتي الكروية. هو حلم تحقق، وحلم كنت أعتقد أنه صعب جدًا أو حتى بعيد، لكن الله خير المخططين، انتظرت هذه الفرصة لفترة طويلة، وأنا ممتنة وفخورة جدًا بأنني أمثل السعودية.

تمثيل الوطن مسؤولية كبيرة جدًا، وفي الوقت نفسه هو أكثر شيء يمنحني الحافز والقوة. في كل مرة أرتدي فيها قميص المنتخب أشعر بأنني جزء من شيء أكبر مني، وأشعر بحماس لا يوصف، والمنتخب السعودي يتحسن عامًا بعد عام. مستوانا يتطور، ومعاييرنا ترتفع مع كل مباراة، ونرى لاعبات جديدات يدخلن ويثبتن أنفسهن، وهذا أمر محمس جدًا لنا، المستقبل واعد، وإن شاء الله نستمر في التطور ونصل إلى مستويات أكبر.

09

من أكثر لاعبة أثرت في مسيرتك الكروية حتى الآن؟

تأثرت بالكثير من اللاعبات خلال مسيرتي، وأنا أحب أن أتعلم من كل لاعبة ألعب معها، لأن كل شخص لديه شيء يمكنني الاستفادة منه، لكن إذا كان عليّ اختيار لاعبة واحدة، فسأقول رغد مخايزن، كانت معي خلال مراحل ولحظات كثيرة ومهمة في مسيرتي وفي حياتي، وكل يوم أتعلم منها، سواء داخل الملعب أو خارجه، هي بالنسبة لي مثل أختي الكبيرة، وأنا ممتنة جدًا لها ولكل شيء قدمته لي، وأتمنى لها الخير دائمًا.

10

هل تفكرين في الاحتراف الخارجي مستقبلًا، أم أن طموحك الحالي يتركز مع الاتحاد؟

الاحتراف الخارجي بالتأكيد أحد أهدافي. أعلم أنني حاليًا لست مستعدة له بشكل كامل، وأؤمن بأن الوصول إلى القمة يحتاج إلى خطوات متدرجة، وأن أعطي كل مرحلة حقها مازلت صغيرة ولدي الكثير لأتعلمه وأطوره في نفسي، ولدي إيمان بأن الله سيكتب لي هذه الخطوة في الوقت المناسب، عندما أكون مستعدة لها فعلًا، لكن في الوقت الحالي أنا مركزة بنسبة 100% مع الاتحاد، وأدخل هذه التجربة بكل طاقتي وتركيزي، وأريد أن أعطي النادي كل ما لدي.

11

ما رسالتك لجماهير الاتحاد التي تنتظر ظهورك الأول بقميص الفريق؟

أنا متحمسة جدًا لأن أكون جزءًا من هذا النادي التاريخي، الاتحاد نادٍ له تاريخ واسم كبير جدًا، وأنا أحترم هذا التاريخ وأحترم الشعار الذي أرتديه، وأتمنى من جماهير الاتحاد أن تدعم فريق السيدات كما تدعم بقية الرياضات، لأن دعمهم يفرق معنا كثيرًا، ومع هذا الدعم نستطيع أن نحقق أشياء كبيرة بإذن الله.

12

ما الطموح الشخصي الذي تسعين لتحقيقه خلال الأعوام المقبلة؟

طموحي أن أكون أفضل لاعبة أستطيع أن أكونها، وأن أصل إلى مستوى اللاعبات اللاتي يلعبن في أكبر وأقوى الدوريات، بل وحتى أن أتجاوز هذا المستوى.

أنا شخصية طموحة جدًا، ودائمًا أضع لنفسي معايير عالية. أعرف إمكاناتي أكثر من أي شخص، وأعرف أن لدي الكثير الذي يمكنني تقديمه، أتمنى أن أصل إلى أقصى إمكاناتي، وأن أتجاوزها أيضًا، وإن شاء الله يكون القادم أفضل.