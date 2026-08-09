الاتحاد.. العبود يغيب وقطع في رباط فيرنانديز

أبعد الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الجناح عبد الرحمن العبود، من قائمة القطب الجداوي المغادرة، الأحد، إلى أبوظبي لمواجهة الجزيرة الإماراتي، الثلاثاء، ضمن ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، بعد شعوره بإجهاد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن العبود، الذي غاب عن التدريبين الأخيرين في جدة، لديه أيضًا، ظروف أسرية في الوقت الراهن.

من جهة أخرى، أثبتت فحوصات طبية خضع لها البرتغالي روجر فيرنانديز لاعب الاتحاد، عن تعرضه لقطع في الرابط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، وفق حساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس» الأحد.

ومن المنتظر أن يعمل الجهاز الطبي في القطب الجداوي، اليومين المقبلين، بعض الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الجراحية للاعب فيرنانديز البالغ من العمر 20 عامًا، على أن يخضع بعدها إلى برنامج علاجي وتأهيلي وفق الخطة الطبية التي سيعدها الطبيب، قبل عودته من جديد للملاعب.

وتعرض فيرنانديز، للإصابة خلال التدريبات، الجمعة الماضي، ضمن برنامج الإعداد قبل افتتاح الفريق منافسات الموسم الرياضي الجديد، لينضم إلى المالي محمدو دومبيا، الذي سبق أن تعرض للإصابة ذاتها في 18 مارس الماضي، خلال مواجهة الخلود في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويوجد في قائمة الاتحاد 14 لاعبًا أجنبيًا، هم: الصربيان بريدراج رايكوفيتش، كارلو سيميتش، البرتغاليان دانيلو بيريرا، روجر فيرنانديز، والكاميروني ستيفان كيلر، الجزائري حسام عوار، الفرنسيان موسى ديابي، كوسيم كوني «مواليد»، والمالي محمد دومبيا، والهولندي ستيفن بيرجوين، المغربي يوسف النصيري، النيجيري جورج إيلنيخينا، الأرجنتيني ماثيو بوريل «مواليد»، والفنزويلي براينت أورتيجا «مواليد».

من جانب آخر، غادرت بعثة فريق الاتحاد ظهر الأحد، إلى أبوظبي العاصمة الإماراتية، استعدادًا لمواجهة الجزيرة، ضمن ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تجمع الفريقين الثلاثاء المقبل، على أن يجري اللاعبون تدريبين في الإمارات قبل الموقعة القارية.