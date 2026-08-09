آل نصفان يحصد ذهب الآسيوية

حقق محمد آل نصفان، لاعب المنتخب السعودي للإسكواش، لقب بطولة هونج كونج الآسيوية تحت 19 عامًا، الأحد.

وتجاوز آل نصفان في النهائي وينج لونج، لاعب هونج كونج بنتيجة 3ـ0، ليحقق لقب البطولة التي شهدت مشاركة 320 لاعبًا في فئتي الشباب والناشئين.

وبدأ آل نصفان مشواره في البطولة من دور الـ32، حيث تغلب على اللاعب هونج زيانج كي بنتيجة 3ـ0، قبل أن يفوز في دور الـ16 على الكوري الجنوبي لي يونج ووك بالنتيجة ذاتها. وفي دور الأربعة، تفوق اللاعب السعودي البالغ من العمر 18 عامًا على الأمريكي تشا جو بنتيجة 3ـ1، ليبلغ المباراة النهائية.