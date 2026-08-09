بيع صقرين أوروبيين بـ 200 ألف ريال

شهدت ثاني ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026، الذي ينظمه المركز الوطني للصقور بمقره في مَلهم شمال مدينة الرياض، السبت، بيع صقرين من إنتاج مزرعتين ألمانيتين وبريطانيتين بإجمالي 201 ألف ريال.

وافتتحت المزايدة بالصقر الأول، وهو فرخ جير شاهين من إنتاج مزرعة «بي إف ثري فالكونز» «PF3 Falcons» الألمانية، وبدأت المزايدة عليه عند 20 ألف ريال، قبل أن ترتفع إلى 100 ألف ريال عند إتمام البيع، ويبلغ وزن الصقر 1260 جرامًا، بطول وعرض 16.5 إنش.

وانتقلت المنصة إلى الصقر الثاني، وهو فرخ جير شاهين من إنتاج مزرعة «سكاي فالكونز» «Sky Falcons» البريطانية، وبدأت المزايدة عليه من 40 ألف ريال، قبل أن تحسم الصفقة عند 101 ألف ريال، ويبلغ وزن الصقر 1200 جرام، بطول وعرض 16.5 إنش، ليرتفع إجمالي مبيعات الليلة إلى 201 ألف ريال.

وتعرض منصة المزاد لكل صقر بطاقة تعريف تتضمن مجموعة من البيانات الأساسية، تشمل النوع والعمر واسم المزرعة المنتجة وبلد المنشأ والوزن والمقاسات وبيئة النشأة ورقم الحجل، ما يتيح للصقارين والمشترين الاطلاع على بيانات الصقور قبل الدخول في المزايدة.