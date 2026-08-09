صيف صوير.. قصائد شعرية وسامري

سجلت فعاليات مهرجان صيف صوير 2026، التابعة لمنطقة الجوف، حضور 5 آلاف زائر يوميًا، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، الأحد.

وأوضح سميحان الشمري، رئيس بلدية صوير، أن المهرجان قدم باقة ثرية من العروض التي شملت الأغاني السعودية، إلى جانب عروض فن العرضة والسامري، وقصائد شعرية مختارة من الموروث الشعبي للمنطقة.

وقال الشمري: «المهرجان أسهم في دعم الحراك التنموي والاقتصادي المحلي من خلال توفير العديد من فرص العمل الموسمية في مجالات التنظيم، وإدارة الحشود، وتفعيل البرامج والأنشطة المختلفة، بما يعزز من مشاركة الكوادر السعودية الشابة في إنجاح الفعاليات الكبرى».