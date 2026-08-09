كاريك يقلل من خطورة إصابة ماونت

قلل مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، من المخاوف بشأن ميسون ​ماونت، لاعب الفريق الأول، بعد أن غادر الملعب بسبب إصابة تعرض لها خلال المباراة التجريبية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، المنتهية 1ـ1، مشيرًا إلى أن النادي تعامل بحذر مع الأمر.

وتحدث كاريك للصحافيين بعد اللقاء التجريبي، عن ماونت، الذي لم يشارك كثيرًا بسبب إصابات متعددة منذ انضمامه للنادي قادمًا من تشيلسي 2023: «تلقى ركلة، أردنا فقط أن نتوخى الحذر والحفاظ عليه، كنا محظوظين حتى الآن فيما ⁠يتعلق بالإصابات، لذلك أردنا توخي ‌الحذر».

واضطر ماونت، صاحب الـ27 عامًا، إلى مغادرة الملعب في جوتنبرج بعد مرور 20 دقيقة من المباراة، ‌بعدما بدا ‌أنه تعرض لإصابة في ​القدم، إثر تدخل ⁠قوي ​خلال المباراة، ليحل تايلر فليتشر محله.

وتأخر مانشستر يونايتد 1ـ0 بعد الهدف الافتتاحي الذي ​سجله إبراهيم مباي، لباريس ‌سان جيرمان في الدقيقة الثانية، لكن برايان مبيومو ‌أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، ليمنح فريق كاريك التعادل.

وعن أداء «الشياطين الحمر» خلال التجريبية، أوضح المدرب الإنجليزي أنه متفائل بالفريق، مضيفًا : «الكثير مما كنا نسعى لتحقيقه في هذه المباراة تحقق بالفعل، ⁠من الجيد ⁠أحيانًا أن يضطر اللاعبون إلى حل المشكلات وإيجاد طريقهم بأنفسهم قليلًا، لا نريد أن نقدم لهم الحلول دائمًا، عندما لا يكون ذلك ضروريًا، وفي هذا الصدد هُناك الكثير من الأمور التي لا يراها الناس دائمًا، لكننا كنا راضين عنها تمامًا. كانت هناك بعض الإشارات الإيجابية».

ويستهل مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة هال ​سيتي الصاعد حديثًا ​للدوري في 22 أغسطس الجاري، بعد خوض مباراتين تجريبيتين ضد ليدز يونايتد، وميلان.