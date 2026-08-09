في تورونتو.. أرينا تسقط أمام إيكاترينا

تعرضت البيلاروسية أرينا سابالينكا، نجمة التنس، المصنفة الأولى عالميًا، لانتكاسة في استعداداتها لبطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب، بخسارتها ​أمام الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، بنتيجة 7ـ6 و4ـ6 و6ـ4، في الدور الرابع من بطولة كندا المفتوحة في تورونتو.

وقالت اللاعبة الروسية في مقابلة بعد المباراة: «حاولت ⁠فقط أن ألعب كل نقطة وكأنها الأخيرة، لأنك مع لاعبة مثلها لا تحصلين على الكثير من الفرص خلال المباراة، بصراحة كنت أحاول ألا أفكر في النتيجة أو أي شيء آخر، فقط أضرب الكرة وهذا كل شيء».

وأضافت إيكاترينا: «سعيدة للغاية لأنني تمكنت من الفوز، بعد المجموعة الثانية اعتقدت أن الفرصة قد فاتتني بالفعل».

وخاضت إيكاترينا، المصنفة رقم 16، معركة شاقة استمرت قرابة ساعتين ونصف الساعة لتضمن مكانها في دور الثمانية للبطولة.

وعوضت أرينا، الحائزة على أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، ‌وحاملة لقب ‌بطولة أمريكا المفتوحة، خسارتها ​في ‌المجموعة الأولى ⁠لتفرض ​مجموعة فاصلة، ⁠لكنها لم تتمكن من مواجهة الضربات الهجومية من إيكاترينا في المجموعة الأخيرة.

وتواجه إيكاترينا، في المباراة المقبلة، الأوكرانية إيلينا ​سفيتولينا، التي تغلبت على ​الأمريكية أماندا أنيسيموفا، المصنفة الثامنة، بنتيجة 6ـ2 و6ـ4، من أجل مقعد في نصف النهائي.