يايسله يراهن على الشباب في نيوكاسل

يراهن الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم الجديد، على لاعبيه الشبان، بعد تحقيق الفوز في مباراته الأولى التجريبية على فالنسيا، بنتيجة 2ـ1 السبت.

وتعرض فريق يايسله لانتكاسة مبكرة عندما سجل فيليب أوجرينيتش، هدف التقدم فالنسيا في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، لكن نيوكاسل عاد للمباراة في ملعب «ميستايا» بفضل البديل يوان ويسا، الذي سجل هدفين في ‌الشوط الثاني.

وقال المدرب الألماني صاحب الـ38 عامًا، القادم من الأهلي للصحافيين في حديث نقلته رويترز: «كانت ‌مباراة تجريبية، لن نحتفل ​بشكل ‌كبير الآن، ⁠نحن ​متوازنون إلى ⁠حد كبير، نعرف ما الذي نسعى إليه، نحن في فترة الإعداد للموسم الجديد وما زلنا نسعى للعمل على ذلك، إنها مجرد رحلة».

وطغى على الفوز مخاوف بشأن إصابة أنتوني إيلانجا، اللاعب الجديد، الذي خرج من الملعب على محفة بعد ⁠تدخل من خوسيه جايا، مدافع فالنسيا، الذي ‌حصل على بطاقة حمراء.

ومع ‌ذلك، أكد يايسله أن الدولي ​السويدي يبدو أنه ‌نجا من إصابة خطيرة، مضيفًا :«يبدو أن الإصابة ‌ليست خطيرة، لذلك نحن سعداء، أتمنى أن يكون هذا صحيحًا، حتى يمكنه البدء من جديد الأسبوع المقبل، كنت خائفًا بالتأكيد، لكني الآن أكثر ارتياحًا لأن الجهاز الطبي يعطي إشارات ‌إيجابية تقريبًا، ولا يوجد شيء خطير».

وتولى يايسله منصبه الجديد، الأربعاء الماضي، ⁠عقب رحيل ⁠إيدي هاو، وورث فريقًا يمر بمرحلة انتقالية بعد رحيل لاعبين بارزين مثل برونو جيمارايش، وساندرو تونالي، وأنتوني جوردون.

ولجأ المدرب الألماني للاعبين الشبان، بعدما لعب لوكاش هورنيتشيك، حارس المرمى، وألادجي بامبا، لاعب الوسط، وبازومانا توري، الجناح، مبارياتهم الأولى مع الفريق، بينما أثار سيون ستير، البالغ من العمر 18 عامًا، إعجاب يايسله، بعد دخوله بديلًا، مبينًا :«الوقت هو مفتاح النجاح، إنهم شباب صغار، لن يكون الأمر سهلًا أبدًا في كرة القدم خاصة ​على أعلى المستويات، ​لكننا هنا لمساعدتهم».

ويستهل نيوكاسل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ليفربول 23 أغسطس الجاري.