التعاون يعيد التفاوض مع العنزي

فتحت إدارة نادي التعاون، باب التفاوض من جديد، مع ضاري العنزي، ظهير أيسر فريق ضمك الأول لكرة القدم، بهدف التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن التعاون سبق أن خاطب ضمك، سعيًا منه إلى كسب خدمات العنزي، إلا أن التفاوض توقف نظير انشغال النادي الجنوبي بالانتخابات الخاصة برئاسة النادي الشهر الماضي.

وبيّن المصدر أن نادي الشباب بات منافسًا للتعاون على كسب خدمات العنزي، بعد أن دخل على الخط مع إدارة ضمك لكسب الصفقة.

وتدرج العنزي في الفئات السنية بنادي الباطن، قبل الانتقال إلى النصر 2015، وبعد أربعة مواسم تم تصعيده إلى الفريق الأول، إلا أن عدم مشاركته، جعل القطب العاصمي يعيره في 2021 إلى الجبلين بهدف منحه دقائق مشاركة أكثر.

وفي صيف 2022 انتقل بصورة نهائية إلى ضمك، ولعب بقميصه 107 مباريات، لم يسجل، وصنع أربعة أهداف.

وكانت إدارة التعاون، أبرمت خلال فترة الصيف الجاري، 9 صفقات، منها أربع أجنبية، إذ وقعت مع المغربيين عبد الرزاق حمد الله «الشباب» ويونس البحراوي «نهضة بركان»، والجزائري زين الدين بلعيد «شبيبة القبائل»، والألباني نديم بايرامي «رينجرز الإسكتلندي»، إضافة إلى المحليين، محمد الصاعدي «الحزم»، تركي الجعدي «العربي»، عبد الرحمن هندي «العروبة»، عبد الله الجدعاني «أبها».

ويدشن «سكري القصيم» مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الخليج 15 أغسطس الجاري ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.