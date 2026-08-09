«M. Zubair» يخطف لقب تيكين 8

أسدل الستار على منافسات تيكين 8 ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، عن واحدة من أهم اللحظات في تاريخ اللعبة، بعدما تغلب خواجة محمد زبير «M. Zubair»، لاعب فريق «AG.AL»، على يون سون-وونج «LowHigh»، في النهائي الكبير، متوِّجًا نفسه بطلًا جديدًا للبطولة.

وبعد هذا الإنجاز، نال «M. Zubair» جائزة «Jafonso»، التي تحمل اسم جواو فاسكونسيلوس، المتوّج بلقب «إي أيه إف سي 24 »، في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024 بعد تأهله عبر تصفيات الفرصة الأخيرة.

وشهد مشوار بطل تيكين 8 الجديد في تصفيات الفرصة الأخيرة تصدّره قائمة 444 لاعبًا مشاركًا، قبل أن يواصل مشواره من دون هزيمة، حتى أعاد منافسه في النهائي ضبط مسار البطولة، ليتمكن بعدها «M. Zubair» من حسم المواجهة بنتيجة 3ـ 1.

وأثبت «M. Zubair» قوته في كافة مواجهة بالرغم من كونه أقل شهرة نسبيًا مقارنة بمنافسيه، إذ تمكن من التغلب على أرسلان صِدّيق «Arslan Ash»، الفائز بسلسلة بطولات «EVO» ثماني مرات، وفعلها مرتين خلال بطولة، الأولى في دور المجموعات بنتيجة 3ـ0، والثانية في نصف النهائي بفوز صعب بنتيجة 5ـ4. وكان «LowHigh» الخصم الأخير أمام «M. Zubair»، بطل جولة تيكين العالمية لعام 2025، ووصيف بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية للعام ذاته.

وسيطر «M. Zubair» على المواجهة النهائية، وحسمها بنتيجة كاسحة 5ـ0، وفرض لاعب AG.AL سيطرته الكاملة بشخصية «Dragunov»، ولم يمنح «LowHigh»، بشخصية «Bryan»، أي مساحةٍ تُذكر لفرض أسلوبه.

واستخدم «M. Zubair» كامل مهاراته للحفاظ على زمام المواجهة، ومنعَ منافسه من إيجاد أي رد فعّال للتقدم في النتيجة خلال المواجهة بينهما.