مغادرة «النمور»

غادرت بعثة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الأحد، جدة متوجهة إلى أبوظبي لمواجهة الجزيرة الإماراتي، الثلاثاء المقبل، ضمن ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 (المركز الإعلامي ـ الاتحاد)