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مغادرة «النمور»

2026.08.09 | 04:12 pm
غادرت بعثة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الأحد، جدة متوجهة إلى أبوظبي لمواجهة الجزيرة الإماراتي، الثلاثاء المقبل، ضمن ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 (المركز الإعلامي ـ الاتحاد)
مغادرة «النمور»

مغادرة «النمور»

مغادرة «النمور»