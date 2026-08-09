الأحد.. أبها يجهز خطة الحزم

يفتتح الكرواتي دامير بوريتش، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، الأحد، ملف مواجهة الحزم ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، الخميس، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

واستعد بطل دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، الموسم الماضي، بمعسكر خارجي في سلوفينيا، ضمن برنامج الاستعدادات للموسم الجديد.

وأنهى أبها الموسم الماضي في دوري الأولى بالمركز الأول برصيد 77 نقطة من 24 انتصارًا وخمسة تعادلات ومثلها خسائر.

من جانب آخر، تعاقدت إدارة النادي الجنوبي مع الكرواتي تيو بيريجا لقيادة الجهاز الفني في الفئات السنية، الذي خاض تجربة سابقة مع نادي النصر من 2015 إلى 2019.