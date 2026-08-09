الترجي يتفق مع كاستيلو 3 مواسم
خيسوس كاستيلو، لاعب فريق الترجي التونسي الأول لكرة القدم الجديد (أرشيفية)
لندن ـ رويترز 2026.08.09 | 04:24 pm
أعلن نادي الترجي التونسي تعاقده مع خيسوس كاستيلو، لاعبًا جديدًا في للفريق الأول لكرة القدم، مدة ثلاثة مواسم، في إطار تدعيم صفوف الفريق، استعدادًا للموسم الجديد، والاستحقاقات المحلية والقارية.
وأوضح الترجي عبر بيان صحافي، بثّه في موقعه الإلكتروني الرسمي، أن إجراءات التعاقد مع كاستيلو تمّت، من دون الكشف عن التفاصيل المالية المتعلقة بصفقة اللاعب القادم من البيرو.
وينضم لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عامًا إلى الترجي قادمًا من نادي يونيفرسيتاريو دي ديبورتيس، المنافس في دوري كرة القدم في بيرو.
ويستهل الترجي مشواره في الدوري التونسي الممتاز، 22 أغسطس الجاري، بمواجهة النجم الساحلي.