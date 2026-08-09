الترجي يتفق مع كاستيلو 3 مواسم

أعلن نادي الترجي ​التونسي تعاقده مع خيسوس كاستيلو، لاعبًا جديدًا في للفريق الأول لكرة القدم، مدة ثلاثة ‌مواسم، في ‌إطار ​تدعيم صفوف ‌الفريق، ⁠استعدادًا ​للموسم الجديد، ⁠والاستحقاقات المحلية والقارية.

وأوضح الترجي عبر بيان صحافي، بثّه في موقعه الإلكتروني الرسمي، أن إجراءات ‌التعاقد ‌مع كاستيلو تمّت، من ​دون ‌الكشف عن التفاصيل المالية المتعلقة بصفقة اللاعب القادم من البيرو.

وينضم ‌لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عامًا إلى الترجي قادمًا من ‌نادي يونيفرسيتاريو دي ديبورتيس، المنافس في ⁠دوري ⁠كرة القدم في بيرو.

ويستهل الترجي مشواره في الدوري التونسي الممتاز، 22 أغسطس الجاري، بمواجهة النجم الساحلي.