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الترجي يتفق مع كاستيلو 3 مواسم

خيسوس كاستيلو، لاعب فريق الترجي التونسي الأول لكرة القدم الجديد (أرشيفية)
لندن ـ رويترز 2026.08.09 | 04:24 pm

أعلن نادي الترجي ​التونسي تعاقده مع خيسوس كاستيلو، لاعبًا جديدًا في للفريق الأول لكرة القدم، مدة ثلاثة ‌مواسم، في ‌إطار ​تدعيم صفوف ‌الفريق، ⁠استعدادًا ​للموسم الجديد، ⁠والاستحقاقات المحلية والقارية.
وأوضح الترجي عبر بيان صحافي، بثّه في موقعه الإلكتروني الرسمي، أن إجراءات ‌التعاقد ‌مع كاستيلو تمّت، من ​دون ‌الكشف عن التفاصيل المالية المتعلقة بصفقة اللاعب القادم من البيرو.
وينضم ‌لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عامًا إلى الترجي قادمًا من ‌نادي يونيفرسيتاريو دي ديبورتيس، المنافس في ⁠دوري ⁠كرة القدم في بيرو.
ويستهل الترجي مشواره في الدوري التونسي الممتاز، 22 أغسطس الجاري، بمواجهة النجم الساحلي.


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