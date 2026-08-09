10 سبتمبر.. انطلاق ممتاز السيدات

اعتمدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم انطلاق النسخة الخامسة من ممتاز دوري السيدات بمشاركة 8 فرق تتنافس على اللقب عبر 56 مباراة بنظام الذهاب والإياب.

ووفق الاتحاد السعودي، الأحد، تنطلق منافسات الموسم 10 سبتمبر المقبل، بمشاركة : النصر، الأهلي، القادسية، الهلال، الاتحاد، العلا، نيوم، والترجي.

وبين اتحاد القدم أن بطل الدوري يحصل على مليوني ريال سعودي، وصاحب المركز الثاني على مليون وخمسمائة ألف ريال، فيما ينال صاحب المركز الثالث مليون ريال.

من جهتها، أكدت عالية الرشيد، مديرة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن انطلاق الموسم الخامس يمثل مرحلة جديدة في مسيرة الدوري، وقالت: «يمثل وصول الدوري الممتاز للسيدات إلى موسمه الخامس محطة مهمة تعكس حجم التطور الذي شهدته كرة القدم النسائية في السعودية خلال الأعوام الماضية. ونتطلع إلى موسم يحمل مستويات تنافسية أعلى، ويواصل توفير بيئة احترافية تسهم في تطوير اللاعبات والأندية، وتعزز من مكانة الدوري على المستويين الإقليمي والآسيوي».

يُذكر أن النصر يدخل الموسم الجديد بصفته حامل لقب الدوري الممتاز ، بعدما توج بالنسخة الماضية محققًا لقبه الرابع على التوالي، ليواصل كتابة اسمه في سجل البطولة منذ انطلاقتها.