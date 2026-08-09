من هو باولو أوليفيرا مدافع الفيحاء الجديد؟

في فيلانوفا شمال البرتغال، وُلد باولو أندريه رودريجيس دي أوليفيرا، مدافع فريق الفيحاء الأول لكرة القدم الجديد، في الثامن من يناير 1992.

اشتغل والده في مجال التجارة المحلية الصغيرة والتقليدية، بينما كانت والدته تدير منزلًا عائليًا واسعًا وتعتني بشؤون الأسرة الكاملة.

بدأ باولو رحلته الرسمية مع كرة القدم وهو طفل صغير جدًا لم يتجاوز عمره السبعة أعوام، عندما انضم إلى فريق فامليكاو المحلي الموجود بالقرب من منزله العائلي البسيط بين عامي 2000 و2005 قبل أن ينتقل إلى أكاديمية فيتوريا جيماريش 2005 وهو في سن الثالثة عشرة، حيث استمر في الفئات السنية حتى 2011.



ظهر للمرة الأولى على المستوى الاحترافي في موسم 2011ـ2012 مع نادي بينافيل في الدرجة الثانية بعد إعارة من فيتوريا جيماريش، ثم عاد إلى ناديه الأصلي وشارك مع الفريق الرديف في الدرجة الثانية قبل أن ينضم إلى الفريق الأول، حيث خاض أولى مبارياته الرسمية مع فيتوريا في 5 يناير 2013 في مباراة انتهت بالتعادل السلبي أمام جيل فيسنتي في الدوري البرتغالي الممتاز، وأسهم في الفوز بكأس البرتغال موسم 2012ـ2013 بعد المشاركة في المباراة النهائية أمام بنفيكا.



انتقل في 19 مايو 2014 إلى سبورتنج لشبونة بعقد مدته خمسة أعوام، وشارك في أكثر من 90 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف، وأسهم في الفوز بكأس البرتغال موسم 2014ـ2015 والسوبر البرتغالي موسم 2015ـ2016، كما خاض أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا في 30 سبتمبر 2014 أمام تشيلسي.



غادر سبورتنج في يوليو 2017 متجهًا إلى إيبار الإسباني، حيث لعب أربعة مواسم في الدوري الإسباني شارك خلالها في 115 مباراة وسجل هدفًا واحدًا، قبل أن يعود إلى البرتغال في يوليو 2021 منتقلًا إلى سبورتنج براجا في صفقة انتقال حر، واستمر معه حتى نهاية موسم 2025ـ2026 مسجلًا نحو 165 مباراة وخمسة أهداف، وفاز معه بكأس الرابطة البرتغالية 2024.



مثّل المنتخب البرتغالي في الفئات السنية حتى تحت 21 عامًا بأكثر من 40 مباراة دولية، وشارك في مباراة واحدة مع المنتخب الأول في 31 مارس 2015 أمام الرأس الأخضر في لقاء تجريبي انتهى بهزيمة البرتغال بنتيجة 0ـ2.



خاض باولو أوليفيرا طوال مسيرته 491 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 5 أهداف، وأشهر 85 بطاقة صفراء وتعرض للطرد في 3 مناسبات، أما في الموسم الماضي فقد شارك في 29 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا وأشهر 4 بطاقات صفراء.



يبلغ طوله 187 سنتيمترًا ووزنه نحو 81 كجم، ويلعب بقدمه اليمنى في مركز قلب الدفاع، وهو ابن عم اللاعب أفونسو رودريجز.



في أغسطس 2026 أعلن نادي الفيحاء السعودي تعاقده مع باولو أوليفيرا في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2026ـ2027، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته مرتديًا قميص «البرتقالي» في دوري «روشن».