فورمولا 1.. ماكولوج يقترب من ريد بُل

اقترب فريق ريد بُل، المنافس في سباقات فورمولا 1، من التعاقد مع توم ماكولوج، مدير الأداء في فريق أستون مارتن، ليتولى رئاسة هندسة السباقات، خلفًا لجيانبييرو لامبياسي، وفق ما كشف عنه موقع «موترسبورت» العالمي المتخصص في رياضة السيارات والمحركات.

وحسبما أوضحه تقرير بثّته صحيفة «بيلد» الألمانية، وقع اختيار ريد بُل على ماكولوج لتولي مسؤولية إدارة عمليات هندسة الفريق على الحلبة، إضافة إلى تحمله مسؤولية جميع الأمور التشغيلية، مشيرًا إلى أنه سيتم تنسيق عمل المهندسين خلال الجوائز الكُبرى.

ويعمل ماكولوج مع أستون مارتن، الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقرًا له، منذ أكثر من 10 أعوام، وخلال هذه الفترة، تولى عددًا من الأدوار المتعلقة بأداء السيارة على الحلبة، قبل أن يتم نقله بعيدًا عن مشروع الفورمولا 1.

ويأتي هذا الانتقال المحتمل بعد أخبار عدة، أفادت أن المهندس البريطاني سيغادر منصبه الحالي مديرًا للأداء في أستون مارتن مع نهاية العام الجاري.

وأعلن لامبياسي، مهندس السباقات لماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، منذ فترة طويلة، رحيله عن منصبه مع الفريق، ووقع عقدًا مع ماكلارين، أبريل الماضي، ليشغل منصب المسؤول الأول عن السباقات، على أن ينضم إلى الفريق، الذي يتخذ من ووكينج مقرًا له، في عام 2028.