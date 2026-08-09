وداع مرير

ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا، نجمة التنس، المصنفة الأولى عالميًا، بطولة كندا المفتوحة في تورونتو بعد خسارتها ​أمام الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، بنتيجة 7ـ6 و4ـ6 و6ـ4، في الدور الرابع، الأحد (رويترز)