الفتح يقترب من الهرفي قبل النصر

اقتربت إدارة الفتح من التعاقد مع عمار الهرفي، لاعب فريق العلا الأول لكرة القدم، في الموسم الجديد، قبل مواجهة النصر، السبت، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن في الرياض، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنه في حال حسم الفتح التعاقد مع الهرفي فسيتم إدراجه في قائمة الأسماء المغادرة إلى الرياض للمشاركة أمام النصر على ملعب الأول بارك في الرياض.

وأُعير الهرفي الموسم الماضي إلى الرياض من العلا، وشارك في 23 مباراة، لم يسجل أي هدف، وأسهم في صناعة هدف.

وكان الفتح حصل على شهادة الكفاءة المالية لأنشطة كرة القدم، وفق ما أعلن عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» الخميس.

وأشار إلى نيله الشهادة من لجنة الرقابة المالية التابعة لرابطة دوري المحترفين، التي «شهدت باستيفائه جميع التزاماته التعاقدية والمالية حتى 31 مارس الماضي».

وتُلزم الرابطة الأندية باستخراج الشهادة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والحوكمة، بما يسهم في استقرار الأندية ماليًا وإداريًا.

وتُعد «الكفاءة» أحد متطلبات تسجيل لاعبين جدد في قائمة الفريق بعد التعاقد معهم عبر نوافذ الانتقالات.