فرنانديز.. الإصابات تغيبه 342 يوما

يغيب البرتغالي روجر فرنانديز، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، نحو ستة أشهر عقب إعلان ناديه، الأحد، عن إصابته في الرباط الصليبي.

وهذه الإصابة الرابعة في مسيرة اللاعب الذي لم يتجاوز بعد العشرين من عمره.

وانضم الجناح إلى صفوف الاتحاد في الخامس من سبتمبر 2025 بعقد يمتد حتى الثلاثين من يونيو 2029.

منذ بداية مشواره الكروي، رافقت الإصابات روجر كالظل، أربع إصابات سجلها التاريخ في مسيرته، غيّبته عن الملاعب ما مجموعه 342 يومًا.

في موسم 2021ـ2022 كُسر عظم مشط قدمه فغاب 74 يومًا. ثم جاءت الإصابة العضلية في الساق خلال 2023ـ2024 وأبعدته 44 يومًا. تكررت الإصابة العضلية في الموسم التالي 2024ـ2025، وغاب مجددًا 44 يومًا. واليوم، في موسم 2026ـ2027، جاءت الضربة الأقسى: قطع في الرباط الصليبي، غياب متوقع يصل إلى 180 يومًا كاملة.

لم يكن روجر الوحيد، بل أصبح الضحية الثالثة للرباط الصليبي في معسكر الاتحاد خلال أشهر قليلة فقط.

سبقه المالي محمدو دومبيا الذي تعرض للقطع في مارس 2026، ثم حامد الغامدي في يوليو من العام نفسه. والآن البرتغالي الشاب في أغسطس.