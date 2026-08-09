الأهلي.. توني يدخل خيارات الدرعية

يضع الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم الجديد، الأحد، اللمسات الأخيرة على قائمته قبل مواجهة الدرعية، الخميس، في الرياض، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن بوسيتش سيعزز صفوف فريقه بالإنجليزي إيفان توني، العائد من الإجازة، عقب دخوله التدريبات، السبت.

وأعلن الأهلي، فجر الخميس، تعيين بوسيتش، الذي يحمل أيضًا الجنسية الأوكرانية، مدربًا للفريق خلفًا للألماني ماتياس يايسله المغادر إلى قيادة نيوكاسل يونايتد.

ولا تعد السعودية المحطة الخليجية الأولى للمدرب البالغ من العمر 54 عامًا، إذ سبق له الإشراف على الجزيرة الإماراتي.