الهلال.. إنزاجي يرسم التشكيلة الافتتاحية

يبدأ الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأحد، رسم التشكيلة الرئيسية التي سيخوض بها المواجهة الافتتاحية أمام الفيصلي، الجمعة المقبل، في الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويجري لاعبو الأزرق العاصمي، عند الـ07:00 مساء الليلة تدريباتهم، والتي ستتركز على زيادة رفع الجانب اللياقي، مع رسم النهج التكتيكي، الذي ينوي الدخول به في المواجهة المرتقبة، وتحديدًا في خط الظهر في ظل استمرار مواصلة حسان تمبكتي برنامجه التأهيلي في عيادة النادي، وغياب سالم الدوسري قائد الفريق الذي أجرى عملية الشهر الماضي على مستوى الركبة.

وكان لاعبو الأزرق، عادوا الجمعة الماضي، للتدريبات في مقرهم الجديد، «مجمع الماجدية الرياضي»، بعد الراحة التي أعقبت المعسكر الخارجي، الذي نظم في مدينة شتاجرسباخ النمساوية، خاض خلاله الفريق أربع مبارياتٍ تجريبية، فاز في الأولى على شتورم جراتس النمساوي 2ـ1، وتخطى في الثانية ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 2ـ0، وخسر في الثالثة أمام مولودية الجزائر 0ـ2، وتعادل في الأخيرة مع الأهلي القطري.