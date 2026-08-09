بطولة بريطانيا.. فرنانديز يخطف اللقب

استعاد راؤول فرنانديز، متسابق فريق تراكهاوس ريسنج، ​توازنه بعد تعرضه لحادث في سباق السرعة ليفوز بجائزة بريطانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية، الأحد، بعدما تصدر السباق منذ البداية، بعد انطلاقه من ‌المركز الثاني.

وتراجع خورخي مارتن متصدر الترتيب العام، والفائز بسباق السرعة السبت، بعدما ​انطلق ‌من ⁠المركز ​الأول، عدة مراكز بسبب مشكلة فنية عند المنعطف الأول، لكن متسابق ⁠أبريليا انتفض ليحتل ‌المركز الثاني.

وحل ماركو ‌بيتسيكي، زميل مارتن في ​الفريق، في المركز ‌الثالث، بعد أن ارتكب أليكس ماركيز خطأ في اللحظات الأخيرة، وتراجع في الترتيب، ليصعد بيتسيكي على منصة ‌التتويج للمرة الثانية في جائزة بريطانيا لهذا العام.

وتعرض ⁠الصاعد ⁠آي أوجورا متسابق تراكهاوس، لحادث أدى إلى خروجه من السباق للمرة الأولى الموسم الجاري، ما سمح لمارتن بتعزيز صدارته في البطولة.

وتواصلت معاناة مارك ماركيز، حامل لقب بطولة العالم، الذي أنهى السباق في ​المركز السابع ​بعد أن انطلق من المركز السادس.