رسميًا.. كوستا يفتتح صيفية النصر

افتتح نادي النصر رسميًا صفقاته الصيفية، الأحد، بالتعاقد مع البرتغالي سامو كوستا، لاعب الوسط، قادمًا من فريق ريال مايوركا الإسباني الأول لكرة القدم، وفق ما أعلنه القطب العاصمي على حسابه في منصة «إكس» .

ويمتلك كوستا خبرة أكثر من 130 مباراة ضمن الدوري الإسباني «لا ليجا»، ويؤدي الأدوار الهجومية فضلًا عن الدفاعية في وسط الميدان.

وخلال الموسم الماضي، لعِب 34 مباراة من أصل 38 في الدوري، محرزًا 7 أهداف وصانعًا اثنين.

وتعاقد النصر معه بعد انتهاء عقد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي ارتدى القميص الأصفر ثلاثة مواسم وغادر مطلع الصيف الجاري.

ويبدأ دوري «روشن» الخميس، ويظهر حامل اللقب، السبت، عندما يواجه الفتح لحساب الجولة الافتتاحية.

ويخوض الفريق الموسم تحت القيادة الفنية للبرتغالي آنج بوستيكوجلو، الذي وصل لخلافة البرتغالي جورجي جيسوس، المدرب الحالي لمنتخب بلاده.

وينضم كوستا «25 عامًا» إلى مجموعة لاعبي الوسط النصراويين، التي تضم علي الحسن، وعبد الله الخيبري، والبرازيلي أنجيلو جابرييل، وسامي النجعي، والعراقي حيدر عبد الكريم، وعبد الملك الجابر.

وفي 18 يوليو الماضي، ونقلًا عن مصادر خاصة، كشفت «الرياضية» عن اقتراب النادي من التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي، الذي حضر في قائمة منتخب بلاده ضمن كأس العالم 2026.