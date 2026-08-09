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فرنانديز بطل بريطانيا

2026.08.09 | 05:54 pm
توّج راؤول فرنانديز، متسابق فريق تراكهاوس ريسنج، الأحد، بلقب جائزة بريطانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية، بعدما تصدر السباق منذ البداية، بعد انطلاقه من ‌المركز الثاني (رويترز ـ الفرنسية)
فرنانديز بطل بريطانيا

فرنانديز بطل بريطانيا

فرنانديز بطل بريطانيا