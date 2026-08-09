فرنانديز بطل بريطانيا

توّج راؤول فرنانديز، متسابق فريق تراكهاوس ريسنج، الأحد، بلقب جائزة بريطانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية، بعدما تصدر السباق منذ البداية، بعد انطلاقه من ‌المركز الثاني (رويترز ـ الفرنسية)