في غياب أونيل.. سلتيك يضرب بخماسية

غاب الإيرلندي الشمالي مارتن أونيل، مدرب فريق سلتيك الأول لكرة القدم، عن مباراة كيلمارنوك، الأحد، في الدوري الإسكتلندي، إذ يواصل المدرب البالغ 74 عامًا التعافي من عملية جراحية خضع لها في المستشفى.

وزار أونيل فريقه في فندق السكن قبل المواجهة المنتظرة في ملعب جبي بارك، التي انتهت بفوز ساحق لمصلحة سلتيك 5ـ1، في حين صرّح مساعده شون مالوني بأن المدرب الإيرلندي الشمالي يتحسن بعد وعكته الصحية.

وأعلن سلتيك في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أونيل خضع لجراحة بسيطة في المستشفى، الأربعاء، قبل أن يغادر في اليوم التالي.

وقال مالوني لشبكة «سكاي سبورتس» قبل المباراة: «حالته تتحسن مجددًا. لقد زار فندق السكن، وتحدث مع اللاعبين، لكنه يحتاج فقط إلى بضعة أيام إضافية. لكنه بخير». وأضاف: «يتحسن بشكل ملحوظ».

ولم تُكشف أي تفاصيل عن عملية أونيل الجراحية، التي جاءت بعدما تولى المدرب المخضرم قيادة سلتيك للفوز على دندي في مباراته الأولى بالدوري الإسكتلندي الممتاز.

وقّع أونيل عقدًا لمدة عام واحد في يونيو ليصبح المدرب الدائم لسلتيك للمرة الثانية بعد فترتين مؤقتتين في الموسم الماضي.

وقاد أونيل سلتيك للظفر بلقب الدوري بعد فوز مثير في الجولة الأخيرة على غريمه هارتس، كما أحرز أيضًا كأس إسكتلندا.

وقبل أولى فترتيه المؤقتتين مع نادي جلاسكو، لم يتول أونيل تدريب أي فريق منذ تجربته مع نوتنجهام فوريست الإنجليزي في عام 2019.