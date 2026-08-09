بـ 42 مليونًا.. النصر يحسم صفقة كوستا

ينضم البرتغالي سامو كوستا، لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى التدريبات الجماعية مساء الإثنين، وفقًا لما ذكرته مصادر خاصة بـ«الرياضية»، بعد التعاقد معه لتمثيل حامل لقب دوري روشن السعودي، في صفقة تُقدَّر تكلفتُها بـ 42 مليون يورو تشمل الرواتب.

وأعلن النادي العاصمي، الأحد، عبر منصة «إكس»، عن ضم كوستا إلى صفوفه، وذلك قبل أقل من أسبوع على بدء حملة الدفاع عن لقب الدوري، الذي ينطلق الخميس.

وطبقًا للمصادر ذاتها، اشترى النصر عقد كوستا من ريال مايوركا مقابل 22 مليون يورو، وسيمنحه راتبًا سنويًا قدره 5 ملايين يورو، على مدى أربعة مواسم هي مُدَّة التعاقد مع اللاعب الدولي.

بذلك، يصل إجمالي تكلفة الصفقة، التي حسمها «الأصفر» عمليًا الشهر الماضي، إلى 42 مليون يورو.

ويلتحق اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، بالفريق في التدريب الجماعي مساء الإثنين، ليبدأ العمل تحت قيادة المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو.