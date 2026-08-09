الهدهود.. شبابي 3 أعوام

أعلن نادي الشباب، الأحد، عن التعاقد مع عبد العزيز الهدهود لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة أعوام مع أفضلية التمديد عامين إضافيين.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن مراسم التوقيع مع الهدهود جرت بحضور عبد العزيز المالك، رئيس مجلس إدارة النادي.

وتدرج الهدهود، البالغ من العمر 21 عامًا في الفئات السنية بنادي الهلال، وصولًا إلى فريق تحت 21 عامًا دون أن يحظى بفرصة المشاركة مع الفريق الأول.

ولحق الهدهود بأربعة لاعبين انضموا إلى صفوف الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم: الكرواتي تين يدفاي، السنغالي مامادو باري، وعوض الناشري، إضافة إلى علي الأسمري الذي جددت الإدارة عقد استعارته لموسم إضافي من نادي نيوم.

ويستعد فريق الشباب تحت قياده مدربه الألماني توماس ليتش لافتتاح موسمه الخميس المقبل عندما يستقبل ضيفه القادسية على ملعبه «إس إتش جي أرينا» ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.