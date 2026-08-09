سباق الرئاسة.. طعن الوادعي يصطدم بـ«رسوم التقاضي»

اصطدمت رغبة أحمد الوادعي المرشح المستبعد من انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم في تقديم طعن على قرار لجنة الانتخابات برسوم التقاضي، التي وصفها بأنها تفوق قدرته، حسبما كشف عنه عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الأحد.

واستبعدت لجنة الانتخابات الوادعي وأربعة مرشحين آخرين لرئاسة اتحاد القدم، فيما اعتمدت قائمة بدر الرزيزاء، الذي أصبح وحيدًا في السباق.

وطبقًا لبيان اللجنة، السبت، فإنها استبعدت الوادعي بسبب عدم استيفائه شروط الترشح للرئاسة ووفق المادة «2/33/ج، د» من النظام الأساسي، بينما قبلت بقية أعضاء قائمته المكونة من عبد الرحمن الرومي المرشح لنائب الرئيس، وسبعة مرشحين للعضوية، وهم: محمد السويلم، عبد الله المسند، سليمان الصقير، محمد الشهري، عبد اللطيف العتيبي، سمر الصامل، وعبد الله اليامي.

وقال الوادعي في رسالة وجهها إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عبر حسابه في منصة «إكس»: «لدي الرغبة في التقدم بطعن على قرار لجنة الانتخابات، إلا أنني تفاجأت بأن رسوم التقاضي المترتبة على ذلك تبلغ 148.000 ريال تدفع مقدمًا، وهو مبلغ يفوق قدرتي على تحمله في الوقت الحالي».

وأضاف الوادعي: «بصفتي أحد أبناء هذا القطاع وممثلًا لفئة الحكام أرى أن من واجبي سلوك الطرق النظامية المتاحة للاعتراض ولا سيما أن الطعن يستند إلى أسانيد جدية وقوية في حين أنني أرى قصورًا وعدم تماسك في بعض الأسباب التي بُني عليها القرار من الناحيتين النظامية والموضوعية».

وتابع: «عليه آمل من سموكم التكرم بالنظر في إمكانية مساعدة الوزارة في تحمل رسوم التقاضي أو التوجيه لمن يلزم بما يمكنني من ممارسة حقي النظامي في الاعتراض والدفاع عن موقفي».

واختتم الوادعي الرسالة بالتعبير عن جزيل شكره وتقديره لوزير الرياضة على دعمه واهتمامه بالرياضة والرياضيين.

ووفقًا للبرنامج الزمني للجنة الانتخابات، يتلقى مركز التحكيم الرياضي السعودي الطعون والتظلمات على القوائم خلال الفترة من 9 إلى 13 أغسطس الجاري، على أن يُفصل في الطعون والتظلمات بدءًا من 15 إلى 23 منه، ويكون إعلان نتائج الفصل في الطعون يوم 24 من الشهر الجاري، وفيما حدد الـ25 منه موعدًا أخيرًا لانسحاب المترشحين قبل أن تُعلن لجنة الانتخابات القوائم النهائية للمترشحين يوم 26 أغسطس، لتبدأ حملات الدعاية الانتخابية في اليوم التالي وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته، فيما تُجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 30 من الشهر الجاري.

وتجرى الانتخابات بعد استقالة ياسر المسحل من رئاسة اتحاد القدم عقب خروج الأخضر من كأس العالم 2026.