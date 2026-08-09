إيبانيز يستمر أهلاويًا حتى 2030

مدَّد البرازيلي روجير إيبانيز، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، العلاقة التعاقدية مع ناديه حتى صيف عام 2030، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ووقّع إيبانيز عقده الجديد، الأحد، داخل مقرّ الأهلي في جدة، في تتويجٍ لمفاوضاتٍ بدأت بين الطرفين قبل مغادرة قلب الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتمثيل منتخب بلاده الأول في كأس العالم 2026.

وتوقَّف التفاوض خلال البطولة، واستأنفته إدارة النادي بعد عودة اللاعب من الإجازة التي تلت مشاركته المونديالية.

وأكدت المصادر تلقّي البرازيلي، البالغ من العمر 27 عامًا، عروضًا من أندية أوروبية مهتمّة به خلال الفترة الماضية، لكنه فضّل الاستمرار مع فريقه.

وانضم إيبانيز إلى الأهلي، بعقدٍ مُدَّتُه أربعة مواسم، خلال انتقالات صيف 2023 قادمًا من إيه إس روما الإيطالي.

وأسهم اللاعب في فوز الفريق بدوري أبطال آسيا للنخبة، مرتين، وكأس السوبر السعودي، ولعِب 89 مباراةً على صعيد دوري روشن.

واستدعاه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، للمشاركة في المونديال، الذي توقّف مشوار «راقصي السامبا» فيه عند دور الـ 16.