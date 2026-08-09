18 سبتمبر.. «أولى السيدات» ينطلق بـ4 مواجهات

تنطلق النسخة الخامسة من دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم بأربع مواجهات في الـ18 من سبتمبر المقبل، حسبما اعتمدته لجنة المسابقات في اتحاد اللعبة، الأحد.

وتقرر أن تُلعب مباراتان خلال الجولة الافتتاحية في توقيت واحد «6:20 مساءً» وفقًا لجدولة الدوري، إذ يستضيف شعلة الشرقية نظيره القنفذة على ملعب جامعة الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويحلّ اليرموك ضيفًا على اتحاد النسور في ملعب نادي الترجي بالقطيف، أما المواجهة الثالثة بين الحجاز وضيفه الهمة فتجرى عند الـ 6:50 مساءً على ملعب مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية في الباحة، بينما تختتم الجولة بلقاء الشمس ومضيفه نجمة جدة عند الـ 7:00 مساءً على ملعب أكاديمية O15 في جدة.

وتتنافس الأندية الثمانية في 56 مباراة ضمن 14 جولة، بنظام الذهاب والإياب من أجل حجز ثلاثة مقاعد في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

واعتمد اتحاد القدم الجوائز المالية للمراكز الثلاثة الأولى، إذ يحصل بطل دوري الدرجة الأولى على 750 ألف ريال سعودي، فيما ينال صاحب المركز الثاني 500 ألف ريال سعودي، ويحصل صاحب المركز الثالث على 350 ألف ريال سعودي.

من جانبها، أكدت عالية الرشيد، مديرة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الوصول إلى الموسم الخامس يعكس التطور المستمر الذي تشهده البطولة، وقالت: «مع انطلاق الموسم الخامس من دوري الدرجة الأولى للسيدات، تتجدد الطموحات وتزداد المنافسة بين الأندية الساعية إلى تحقيق الصعود. ونؤمن بأهمية هذه البطولة في منح الأندية واللاعبات مساحة حقيقية للتطور والمنافسة، وبناء جيل قادر على مواصلة مسيرة النمو التي تشهدها كرة القدم النسائية في السعودية».

يشار إلى أن فريق الترجي توج بلقب النسخة الرابعة من دوري الدرجة الأولى، ليضمن صعوده إلى الدوري الممتاز لموسم 2026ـ2027.