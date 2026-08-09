تجريبيا.. موناكو يعاقب ليفربول

قلب فريق موناكو الفرنسي الأول لكرة القدم الطاولة على مضيفة ليفربول الإنجليزي بعدما كان متأخرًا أمامه بهدفين وفاز عليه 3ـ2 في ملعب «أنفيلد» الأحد، في مباراة تجريبية، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وفي مباراته الخامسة الاستعدادية للموسم الجديد، قاد البرازيلي فيليبي لويس، مدرب فريق الإمارة الجديد المباراة، بعدما خلف البلجيكي سيباستيان بوكونولي المقال من منصبه في الأول من يونيو الماضي.

في المقابل، مُني الإسباني أندوني إيراولا، مدرب ليفربول الجديد، بخسارته الأولى في باكورة مبارياته على «أنفيلد»، ليتكرر سيناريو مواجهة ليدز في شيكاجو الأسبوع الماضي، عندما تقدم «الريدز» بهدفين قبل أن يخرج خاسرًا 2ـ4.

وتقدم ليفربول بعد لعبة جماعية رائعة بدأها الهولندي راين خرافنبرخ وأنهاها المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك في الشباك عند الدقيقة 16.

وضاعف «الريدز» النتيجة عقب كرة مشتركة في منطقة جزاء موناكو بكرة الألماني فلوريان فيرتس 29.

وعاد موناكو إلى أجواء اللقاء إثر خطأ من الهولندي فيرجيل فان دايك على الروسي ألكسندر جولوفن داخل المنطقة المحركة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها الأخير بنفسه في الشباك عند الدقيقة 44.

وأدرك فريق الإمارة التعادل في الشوط الثاني عبر الدنماركي ميكا بيريش 56، الوافد الجديد، قبل أن يخطف الفوز في الدقائق القاتلة من ركلة ركنية نفذها الشاب المغربي أنيس صبير، وتابعها الألماني باريس برونر برأسه في الشباك قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين.

وأجرى إيراولا 11 تبديلًا في الشوط الثاني، مانحًا الإسباني فيكتور مونيوس، الوافد الجديد الجناح، مشاركته الأولى بقميص ليفربول.