بوريتش يختار مدافعي أبها

استقر الكرواتي دامير بوريتش، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، مبدئيًا على خط الدفاع الذي سيعتمد عليه أمام الحزم، الخميس، في باكورة جولات دوري روشن السعودي.

وحسب مصادر «الرياضية»، يتجه بوريتش إلى بدء الدوري بخط خلفي رباعي يتألف من السنغالي عبده ديالو والكوراساوي يورين جاري، قلبي الدفاع، ومحمد الدوسري، الظهير الأيمن، وصفوان الجهني، الظهير الأيسر.

وأسهم جاري في عودة الفريق إلى دوري روشن، بعد غيابٍ عنه لموسمين، وتعاقد النادي خلال الانتقالات الصيفية الجارية مع لاعبين أجانب ومحليين، من بينهم ديالو والجهني والدوسري.

وواصل أبها، مساء الأحد على ملعبه، أداء التدريبات اليومية، استعدادًا لانطلاقة موسم 2026- 2027.

ولفتت المصادر إلى تركيز بوريتش، خلال الحصة التدريبية، على الشق الدفاعي، ومنحه المدافعين توجيهاتٍ حول التغطية، واستغلال الكرات الطويلة، ودقة التمرير، فضلًا عن التركيز الذهني.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية مواجهة أبها، صاحب الأرض، والحزم، في افتتاحية مواجهات الدوري.

وبعد نجاحه في الصعود بالفريق، وقع بوريتش عقدًا جديدًا مع نادي أبها يمتد إلى الصيف المقبل.