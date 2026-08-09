تشالوباه ينضم إلى كومو 5 أعوام

أعلن كومو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ​الأحد التعاقد مع المدافع تريفوه تشالوباه قادمًا من تشيلسي الإنجليزي بعقد مدته خمسة أعوام.

وقال تشالوباه ​في ‌بيان: «لا ⁠أطيق ​الانتظار حتى ⁠أضيف خبرتي إلى الفريق، وأشعر بالأجواء الرائعة في الملعب، وأتواصل مع الجماهير، سأبذل قصارى جهدي كل يوم لكتابة التاريخ معًا».

وخاض المدافع الإنجليزي 47 مباراة مع تشيلسي في جميع المسابقات ⁠الموسم الماضي، وسجل ثلاثة أهداف ‌وقدم تمريرة ‌حاسمة واحدة.

ويأتي رحيل اللاعب ​صاحب الـ 27 ‌عامًا في أعقاب تعاقد النادي اللندني ‌مع المدافع ماكسنس لاكروا قادمًا من كريستال بالاس.

ولعب تشالوباه، خريج أكاديمية تشيلسي، لكل من إبسويتش تاون، وهدرسفيلد تاون، ولوريان، ‌وكريستال بالاس على سبيل الإعارة قبل أن يثبت مكانه في ⁠الفريق ⁠الأول.



وكان ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا في كأس العالم الماضي 2026 وشارك في مباراة تحديد المركز الثالث ضد فرنسا التي فازت فيها إنجلترا 6-4.

وينضم تشالوباه إلى كومو الذي شهد تحولًا كبيرًا تحت قيادة المدرب سيسك فابريجاس. وبعد صعوده إلى الأضواء قبل عامين، نجح النادي ​في التأهل إلى ​دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي.