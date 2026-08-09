سباق فرنسا ثاني ألقاب ديمي

توّجت الهولندية ديمي فوليرينج، الأحد، بلقبها الثاني في سباق فرنسا للدراجات بعد انتصارها بالمرحلة التاسعة الأخيرة، وتحسم فوزها الثاني بجائزة الدراجات الدولية.

وقدمت فوليرينج أداءً قويًا في الكيلومترات الأخيرة من المرحلة، مستفيدة من تراجع منافستها البولندية كاترينا نيفيادوما قبل ستة كيلومترات من خط النهاية، لتنجح في حسم المرحلة لمصلحتها.

وأنهت المتسابقة الهولندية المرحلة في المركز الأول بزمن بلغ 4 ساعات ودقيقتين و39 ثانية، متقدمة على الإيطالية إليسا لونجو بورجيني، التي حلت ثانية، فيما جاءت البولندية نيفيادوما في المركز الثالث.

وبهذا الفوز، تصدرت فوليرينج الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 28 ساعة و10 دقائق و18 ثانية، بفارق 8 ثوانٍ عن نيفيادوما صاحبة المركز الثاني، ودقيقة و12 ثانية عن السويسرية مارلين رويسر، التي جاءت ثالثة، فيما حلت الإيطالية بورجيني رابعة بفارق 3 دقائق و5 ثوانٍ عن الصدارة.