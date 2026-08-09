الاتحاد يستأنف مفاوضات الغنام

استأنف نادي الاتحاد التفاوض مع نظيره الاتفاق حول شراء عقد خالد الغنام، الجناح الدولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، طبقًا لما كشفته مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويستهدف الاتحاد الغنام منذ بداية فترة الانتقالات، بغية دعم هجوم فريقه الأول لكرة القدم.

وأفادت المصادر بفتح «النمور» باب التفاوض مع «النواخذة» مجددًا، على أمل الوصول إلى اتفاقٍ ينقل اللاعب إلى جدة، بعدما انتهت جولة أولى من المحادثات بين الناديين دون نتيجة.

ووصل الاتحاد إلى مرحلة متقدمة في مفاوضاته مع الاتفاق الشهر الماضي، قبل أن يتراجع قليلًا ما حال دون إتمام الصفقة وقتها.

ولا يمانع الاتفاق في بيع عقد اللاعب، للاستفادة ماديًا وترتيب أوضاع فريقه وحسم عدد من التعاقدات.

ومثّل الجناح، البالغ من العمر 25 عامًا، فرق القادسية، والنصر، والفتح، والهلال، والاتفاق.