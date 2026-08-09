سيدات الهلال يحسمن التجربة الأولى

كسب فريق الهلال الأول لكرة القدم للسيدات نظيره قيصري سبور التركي بثنائية نظيفة في أولى المباريات التجريبية ضمن معسكره الخارجي في تركيا استعدادًا للموسم الجديد.

وحسم «أزرق السيدات» الشوط الأول لصالحه بهدف أحرزته البندري مبارك، قبل أن تعزز اللاعبة نفسها النتيجة بهدف آخر، خلال مجريات الشوط الثاني.

وبدأ البرتغالي لويس أندرادي مدرب الفريق الهلالي المباراة بتشكيلة ضمت: البرازيلية ألين ريس في حراسة المرمى، ومواطنتها كاثلين سوزا، نوف سعود، مهرة مطلق، موضي عبد المحسن، فاطمة منصور، غدير البلوي، عبير ناصر، دانة الضحيان، والبندري مبارك.

وأجرى المدرب البرتغالي عددًا من التغييرات في الشوط الثاني بهدف الوقوف على جاهزية أكبر عدد من اللاعبات.

ويمتد معسكر الهلال حتى 18 أغسطس الجاري، ويتضمن خوض مباراتين تجريبيتين أخريين أمام فومجيت الخميس، وأمد سبور الإثنين بعد المقبل.

ويدشن الفريق الهلالي موسمه بموقعة كلاسيكو أمام الاتحاد 11 سبتمبر المقبل ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري الممتاز.