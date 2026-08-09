بعد ثلاثية أتلتيكو.. ماريسكا: سيتي بحاجة إلى فاعلية هجومية

أثنى الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، على الدور البارز الذي لعبته الأجنحة في فريقه، بعد أن قدم أنطوان سيمينيو تمريرتين حاسمتين ​للمصري عمر مرموش في الفوز 3-1 على أتلتيكو مدريد الأحد، ليختتم الفريق جولته التحضيرية في آسيا.

وسجل مرموش هدفين في غضون ثلاث دقائق مع بداية الشوط الثاني قبل أن يضيف البديل ريان آيت-نوري الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع، مما ساعد سيتي على قلب تأخره في الشوط الأول أمام أكثر من 50 ألف ‌مشجع في ملعب ‌كأس العالم في سول.

وقال ​ماريسكا: «بشكل ‌عام، ⁠كانت تجربة ​جيدة جدًا ⁠أمام أحد أفضل الفرق في أوروبا.

«يستحق اللاعبون الثناء على الجهد الذي بذلوه. ابتداءً من الإثنين، تنتهي فترة التحضير للموسم وتبدأ المهمة الحقيقية».

وسيطر سيتي على الكرة وصنع الفرص الأفضل، لكنه تأخر في النتيجة على عكس سير اللعب عندما سجل خورخي دومينجيز هدفًا من مسافة قريبة قبل ⁠نهاية الشوط الأول بقليل.

وأخيرًا نجح الفريق المنافس ‌في الدوري الإنجليزي الممتاز ‌في ترجمة ضغطه إلى هدف عند ​الدقيقة 57، عندما انطلق ‌سيمينيو من الجانب الأيسر وأرسل عرضية إلى مرموش الذي ‌سجل هدف التعادل. وبعد دقيقتين، تعاون الثنائي مجددًا، حيث أرسل سيمينيو عرضية منخفضة أخرى حولها مرموش إلى الشباك.

وأنهى سيمينيو جولة آسيا بأربع تمريرات حاسمة في ثلاث مباريات، بينما قدم سافينيو أداء ‌مبهرًا أيضًا على الجانب المقابل.

وأكمل آيت-نوري النتيجة في الدقائق الأخيرة، لكن ماريسكا قال ⁠إن ⁠سيتي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الفعالية أمام المرمى.

وقال: «علينا أن نكون أكثر دقة. هذا أمر نحتاج إلى تحسينه.. نحن نقترب تدريجيًا من ذلك، وبوجود إيرلينج هالاند يمكننا أن نصبح أكثر خطورة، اليوم سجل عمر هدفين، وهذا يمثل دفعة معنوية».

وسيواجه الفريق غريمه أرسنال في مباراة الدرع الخيرية 16 أغسطس الجاري.