مدرب الوحدة يقود الهلال

أعلن نادي الهلال السوداني الأحد ‌تعاقده ⁠مع ​المدرب الألماني ⁠جوزيف زينباور، خلفًا للروماني ريجيكامب الذي انتقل إلى الترجي التونسي.

وقال النادي ⁠في بيان على ‌فيسبوك: «يسعدنا ​أن ‌نعلن ‌عن تعاقدنا مع الألماني ‌جوزيف زينباور لشغل منصب ⁠المدير ⁠الفني بعقد يمتد لمدة عامين».

وسبق للمدرب الألماني صاحب الـ56 عامًا قيادة فريق الوحدة الأول لكرة القدم في دوري روشن السعودي موسم 2025 خلال 12 مباراة فاز في 2 وخسر 7 مواجهات وتعادل 3 مرات.

ويستعد الأزرق السوداني إلى مواجهة أَيجل نوار البوروندي في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا. وفي حـال التأهل، سيواجه الفائـز من مباراة سيداما بونا الإثيوبي و إيجلون التشـادي في الدور التمهيدي الثاني.

وأظهر الهلال في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا قدرته على الوصول إلى أبعد مدى قبل الخروج من دور ​الثمانية أمام ​نهضة بركان المغربي.

ويعد الهلال الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولات في بلاده، ودائًما ما ينافس في دوري أبطال إفريقيا، وسبق أن حل وصيفًا في نسختي 1987 و1992.

وسبق أن درب زينباور ​شبيبة القبائل ‌والرجاء ‌المغربي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وعدة فرق في الدوري الألماني.