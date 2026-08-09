مدرب الوحدة يقود الهلال
أعلن نادي الهلال السوداني الأحد تعاقده مع المدرب الألماني جوزيف زينباور، خلفًا للروماني ريجيكامب الذي انتقل إلى الترجي التونسي.
وقال النادي في بيان على فيسبوك: «يسعدنا أن نعلن عن تعاقدنا مع الألماني جوزيف زينباور لشغل منصب المدير الفني بعقد يمتد لمدة عامين».
وسبق للمدرب الألماني صاحب الـ56 عامًا قيادة فريق الوحدة الأول لكرة القدم في دوري روشن السعودي موسم 2025 خلال 12 مباراة فاز في 2 وخسر 7 مواجهات وتعادل 3 مرات.
ويستعد الأزرق السوداني إلى مواجهة أَيجل نوار البوروندي في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا. وفي حـال التأهل، سيواجه الفائـز من مباراة سيداما بونا الإثيوبي و إيجلون التشـادي في الدور التمهيدي الثاني.
وأظهر الهلال في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا قدرته على الوصول إلى أبعد مدى قبل الخروج من دور الثمانية أمام نهضة بركان المغربي.
ويعد الهلال الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولات في بلاده، ودائًما ما ينافس في دوري أبطال إفريقيا، وسبق أن حل وصيفًا في نسختي 1987 و1992.
وسبق أن درب زينباور شبيبة القبائل والرجاء المغربي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وعدة فرق في الدوري الألماني.