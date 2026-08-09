سان جيرمان يستعيد دينيي

انضم الفرنسي الدولي لوكا دينيي مجددًا إلى فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، الذي سبق له الدفاع عن ألوانه، بموجب عقد لمدة ثلاثة أعوام قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، وفق ما أفاد، الأحد، بطل دوري أبطال أوروبا.

ويعود دينيي، البالغ 33 عامًا والمنحدر من مو، سين-إي-مارن، والذي بدأ مسيرته الاحترافية في ليل، إلى سان جيرمان حيث لعب سابقًا لموسمين بين عامي 2013 و2015 قبل إعارته إلى روما الإيطالي بسبب قلة مشاركاته مع النادي الباريسي.

وأعلن نادي العاصمة أن الظهير دينيي سيرتدي القميص رقم 12، ومن المتوقع أن يخوض مباراته الأولى مع فريقه الجديد ضد أستون فيلا، ناديه السابق، الأربعاء في كأس السوبر الأوروبية بمدينة سالزبورج النمساوية.

ونُقل عن دينيي في بيان صحافي قوله: «أنا معجب جدًا بالتقدم الذي أحرزه النادي في الأعوام الأخيرة. أتطلع بشوق لبدء هذه المرحلة الجديدة وتوظيف خبرتي لخدمة الفريق».

ولعب دينيي الذي شارك في 64 مباراة دولية، مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2026. بدأ البطولة كبديل، لكنه سرعان ما أثبت جدارته على الجناح، ليحل محل تيو هيرنانديز، بفضل صلابته الدفاعية. شارك أساسيًا ضد العراق في دور المجموعات، وحافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية في الأدوار الإقصائية.

ويُعدّ دينيي ثاني صفقات سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد لاعب موناكو السابق ماجنيس أكليوس، باستثناء وصول الحارس الشاب الإيطالي أليساندرو لونجوني صاحب الـ18 عامًا.