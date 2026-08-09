الفتح يبيع عقد باعطية.. تبادلية العقيدي تتعثر

اقتربت إدارة نادي الفتح من بيع عقد سعيد باعطية، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، إلى القادسية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية» مقربة من النادي الأحسائي.

وكشفت المصادر ذاتها، عن أن الفتح يعمل بالتزامن مع ذلك على التعاقد مع مهاجم أجنبي «سوبر»، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وكانت إدارة الفتح اتفقت في وقت سابق مع نظيرتها في النصر على صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها عبد الهادي العلوان، حارس المرمى، وباعطية إلى النادي العاصمي، مقابل الحصول على خدمات نواف العقيدي، حارس المرمى، والمهاجم محمد مران.

وأوضحت المصادر أن الصفقة لم تكتمل بين الطرفين، بسبب مماطلة إدارة النصر في إتمامها، ما دفع الفتح إلى التحرك نحو خيارات أخرى، من بينها بيع عقد باعطية إلى القادسية.