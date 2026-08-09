بخبرة 16 موسمًا.. إدريسا يدعم الدرعية

عزّز فريق الدرعية الأول لكرة القدم خط وسطه، قبل انطلاق الموسم الجديد، بالسنغالي المخضرم إدريسا جانا جيي، الاسم المعروف أوروبيًا، المُتوَّج بالدوري الفرنسي ثلاث مرات وصاحب أكثر من 130 مباراة دولية.

وأعلن نادي الدرعية، مساء الأحد عبر منصة «إكس»، عن التعاقد مع اللاعب، البالغ من العمر 36 عامًا، الذي لعِب الأعوام الـ 16 الماضية في فرنسا وإنجلترا، وتألق مع فريقي ليل وباريس سان جيرمان الفرنسيين وإيفرتون الإنجليزي، فيما أسهم في فوز منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا 2021.

وارتفع عدد اللاعبين الأجانب، الذين ضمّهم النادي الصيف الجاري، إلى ثلاثة، بعد التعاقد في وقت سابق مع الحارس البوسني نيكولا فاسيلج والجناح السنغالي كلايتون دياندي.

ولعِب إدريسا جانا جيي 219 مباراة مع إيفرتون، و134 مع ليل، و74 مع «بي إس جي»، مع 35 بقميص أستون فيلا الإنجليزي. ودوليًا، خاض 136 مباراة، منذ استدعائه الأول في 2011. وعلى مستوى الألقاب، تُوِّج بالدوري الفرنسي مرتين مع الباريسيين ومرة مع ليل، وببطولاتٍ أخرى مع الفريقين.

ويشتهر السنغالي بقدراته الدفاعية في منطقة وسط الملعب. وخلال موسم 2016-2017، سجَّل أعلى معدل فردي للتدخلات الدفاعية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد الدرعية لخوض منافسات دوري روشن السعودي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما صعد من دوري «يلو» للدرجة الأولى في شهر مايو الماضي.