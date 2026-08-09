الاتفاق ينتظر «الاستقطاب»

تنتظر إدارة نادي الاتفاق موافقة الرقابة المالية في برنامج الاستقطاب للتعاقد مع السويدي جوردان لارسون لاعب كوبنهاجن الدنماركي، بسبب تقييم البرنامج للصفقة، إذ يقيّم وضع الاتفاق بسبب تحمل النادي جزءًا من مبلغ الصفقة على ميزانية النادي قبل إتمام إجراءات التعاقد، وفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية».

وكشفت المصادر ذاتها، عن أن النادي الشرقي يبحث أيضًا عن لاعب يجيد اللعب خلف المهاجم، ضمن تحركاته لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت أن إدارة الاتفاق ستتعاقد مع لاعب محور جديد في حال الموافقة على رحيل السلوفاكي أوندري دودا، لاعب وسط الفريق.

وأشارت المصادر إلى أن برنامج الاستقطاب يفرض معايير محددة على تعاقدات الأندية، إذ تخضع كل صفقة للتقييم قبل الموافقة عليها، ويتم التواصل بشأن ملاءمة القيمة المالية للاعب عبر البريد الإلكتروني.

وفي حال تجاوزت قيمة الصفقة المبلغ المحدد بعد التقييم، يتحمل النادي الفارق من ميزانيته الخاصة، وهو ما يضع الاتفاق أمام حسابات مالية إضافية في ظل وجود ديون ومستحقات مالية على النادي.