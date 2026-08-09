سينر يغيب عن بطولة سينسيناتي

أعلن منظمون، الأحد رسميًا أن الإيطالي يانيك سينر، بطل العالم، لن يشارك في بطولة سينسيناتي للماسترز 1000 لكرة المضرب بسبب مشكلة في الركبة.

وبذلك تأكد غياب المصنف الأول عالميًا عن البطولة الثانية تواليًا، بعد انسحابه أيضًا من مونتريال.

وقال الإيطالي، الذي لم يلعب منذ فوزه ببطولة ويمبلدون في 12 يوليو الماضي: «أشعر بألم في ركبتي اليمنى، على الرغم من أني أبذل جهدًا مع فريقي الطبي، إلا أني مضطر للاعتراف بأني لست جاهزًا للمنافسة بعد، أركز الآن على بطولة الولايات المتحدة المفتوحة».

ويبدأ المنافسون الخميس المقبل البطولة، وهو نفس يوم انتهاء دورة مونتريال، والتي انسحب منها سينر أيضًا.

وتعد دورتا سينسيناتي ومونتريال لماسترز الألف نقطة أهم دورتي تحضير قبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر بطولات جراند سلام الموسم الجاري، والتي تنطلق في نيويورك في 30 أغسطس الجاري.