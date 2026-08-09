أمام دورتموند.. أرسنال يخسر التجريبية الثانية

خسر فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم أمام بوروسيا دورتموند الألماني 3-2 على ملعب الإمارات، الأحد، في بطولة تجريبية قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وسجل سامويل إيناسيو هدف التقدم لدورتموند بعد سبع دقائق على صافرة البداية، ثم أضاف كونستانتينوس كاريتساس هدفًا ثانيًا بتسديدة رائعة عند الدقيقة 20.

وقلص الفارق لأرسنال إيثان نوانيري في الدقيقة 54، وعزز التقدم من جديد لدورتموند، كواكو جادو عند الدقيقة 58.

وعند الدقيقة 69 سجل فيكتور جيوكيريس هدفًا ثانيًا لأرسنال من ركلة جزاء، ليخسر الفريق الإنجليزي 2-3، بعد أيام من خسارته مباراة تجريبية ضد ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 3-1.

وتعد الخسارة الثانية لبطل الدوري الإنجليزي ضمن تحضيراته للموسم الجديد بعد الهزيمة أمام ريال بيتيس 1-3 قبل 4 أيام.

ويخوض فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا تجربة أخيرة ضد كومو الإيطالي الأربعاء المُقبل.

وقال أرتيتا الذي أشرك القائد أوديجارد للمرة الاولى في فترة الإعداد للموسم الجديد بعد كأس العالم: «أشعر بخيبة أمل لخسارتنا المباراة».

وأضاف: «أعتقد أننا افتقرنا إلى بعض اللمسات الدفاعية، خاصة في الكرات الثابتة والدفاع، ولم نكن في أفضل حالاتنا من حيث التوقيت والدقة».

ويلعب أرسنال الأحد المقبل مباراة بطولة الدرع الخيرية ضد مانشستر سيتي، في أولى المباريات الرسمية للموسم الجديد، ثم يلاقي الصاعد حديثًا كوفنتري سيتي، 21 أغسطس الجاري في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.