آسيوي الطائرة يكرّم بن ناصر

كرّم الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة الدكتور صالح بن ناصر بجائزة الإرث (Legacy Award)، وفق ما أعلن الاتحاد السعودي للعبة، الأحد.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للكرة الطائرة على منصة (إكس) جاء التكريم بمبادرة الاتحاد المحلي تقديرًا لمسيرة الدكتور صالح الحافلة وإسهاماته البارزة في خدمة اللعبة وتطويرها.

وتسلّم الجائزة نيابةً عنه فارس العتيبي المدير التنفيذي للاتحاد.

و أوضح الاتحاد السعودي أن هذا التكريم امتدادًا لنهج الوفاء لرموز الكرة الطائرة السعودية، وتقدير كل من أسهم في مسيرتها من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ولاعبين وحكام ومدربين وإداريين؛ حفظًا لإرثهم وتقديرًا لعطائهم عبر الأجيال.