الفتح يستعير الخيبري من الأهلي

تعاقد نادي الفتح مع عبد الإله الخيبري، الظهير الأيسر، لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم لموسم واحد على سبيل الإعارة من الأهلي حسبما كشف عنه عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الأحد.

وأوضح النادي الأحسائي أن مراسم التوقيع مع الخيبري جرت بعد إتمام كافة الاتفاقيات المالية والفنية بين إدارتي الناديين.

وكانت «الرياضية» أوردت نقلًا عن مصادر خاصة في 3 أغسطس الجاري أن نادي الفتح أتم التعاقد مع عبد الإله الخيبري، الظهير الأيسر، مُواصِلًا دعم صفوف فريقه الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد، مضيفةً أن الفتح استعار الخيبري من الأهلي لموسم واحد، في إطار صفقة انتقال نايف مسعود، لاعب الوسط، إلى بطل دوري أبطال آسيا للنخبة.

وانطلقت مسيرة الخيبري «29 عامًا» من نادي الرياض، وسجل اسمه ضمن القائمة التي أسهمت في صعود «مدرسة الوسطي» إلى دوري روشن السعودي، وفي يوليو 2025 انتقل إلى صفوف الأهلي بموجب عقد يمتد ثلاثة مواسم، لكنه عاد مجددا إلى الرياض بعد إعارته في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وفي الموسم الماضي، لعب الخيبري 18 مباراة منها خمسة بالقميص الأهلاوي، و13 مع الرياض دون أي مساهمة تهديفية سواء بالتسجيل أو الصناعة.