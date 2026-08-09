حصة مكثفة

خاض لاعبو فريق الفيصلي الأول لكرة القدم حصة تدريبية مكثفة، الأحد تأهبًا للقاء الهلال، الجمعة على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الفيصلي)