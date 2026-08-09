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حصة مكثفة

2026.08.09 | 11:26 pm
خاض لاعبو فريق الفيصلي الأول لكرة القدم حصة تدريبية مكثفة، الأحد تأهبًا للقاء الهلال، الجمعة على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الفيصلي)
حصة مكثفة

حصة مكثفة

حصة مكثفة

حصة مكثفة

حصة مكثفة