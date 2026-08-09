التجربة الأولى

تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم للسيدات على نظيره قيصري سبورت بثنائية نظيفة في أولى مواجهاته التجريبية خلال معسكره الإعدادي في تركيا استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ سيدات الهلال)