الرئيسية / الصورة .. قصة

التجربة الأولى

2026.08.09 | 11:28 pm
تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم للسيدات على نظيره قيصري سبورت بثنائية نظيفة في أولى مواجهاته التجريبية خلال معسكره الإعدادي في تركيا استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ سيدات الهلال)
التجربة الأولى

التجربة الأولى

التجربة الأولى

التجربة الأولى

التجربة الأولى